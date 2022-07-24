“جودة الحياة”: زيادة ممارسي النشاط البدني بالمملكة مؤشر لنجاح المبادرات بهذا الملف

أكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد البكر، أن ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأحد) من زيادة ممارسي النشاط البدني في المملكة وفق إحصائيات 2021، يعد مؤشراً مهماً على نجاح المبادرات والمشروعات التي تستهدف تعزيز أنماط الحياة الإيجابية وتحسين الصحة العامة في المجتمع.
وأضاف البكر أن التقدم في مؤشرات ممارسة النشاط البدني يأتي نتيجة للدعم غير المحدود من القيادة للقطاع الرياضي، وهو انعكاس للنجاحات التي حققتها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع والجهات المساندة الأخرى، التي أسهمت من خلال مبادراتها ومشاريعها في زيادة نسبة ممارسي النشاط البدني في المملكة.
وأشار إلى ارتفاع نسبة ممارسة الرياضة بحسب منهجية برنامج جودة الحياة إلى 48.2%، كما ارتفعت نسبة ممارسي الرياضة في المؤشر المعتمد على توصيات منظمة الصحة العالمية من 20.04% في 2019 إلى 29.7% في 2021. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن زيادة ممارسي النشاط البدني في المملكة تعد نتيجة عمل متكامل لبناء منظومة ممكّنة لممارسة النشاط الرياضي، ابتداءً بتهيئة البنى التحتية لممارسة الرياضة عبر المسارات الرياضية وممرات المشاة بإطلاق الفعاليات الرياضية، وصولًا لدعم الاتحادات والمجموعات الرياضية وأندية الهوايات.