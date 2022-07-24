كيف تحارب آلام الرأس والصداع بالغذاء؟

تساعد التغذية السليمة في التعامل مع أعراض الإرهاق وبعض الأمراض غير المستعصية، وفي هذا الموضوع نستعرض كيف يمكن للتغذية السليمة أن تخلصنا من الصداع وآلام الرأس، الذي يصيب أكثر من 90% من الأشخاص.
وتشير الدراسات إلى أن الطعام غير الصحي والغني بالمواد المصنعة، يشجع ردود الفعل والحساسية بما في ذلك الصداع، ووفقاً لموقع “ويب طب” فإن من أمثلة هذه المواد: الكافيين، وأصباغ الطعام والجرجير والملفوف (الكرنب)، إضافة إلى البيض والسكر وفول الصويا والخميرة.
كيف تتجنب الصداع؟
وكي نتجنب الإصابة بالصداع، علينا تجنب الأطعمة التي تمدد الشرايين مثل الكاكاو، والجبنة الصفراء، والزبادي، والحمضيات، والسمك المدخن، وزبدة الفول السوداني، والخل، ومنتجات الخبز.
وتشمل هذه القائمة الطعام الصيني، والأطعمة المعلبة، ومساحيق الحساء، واللحوم، والأطعمة المصنعة، واللحوم والفواكه المجففة التي يضاف إليها النتريت والنترات.
احرصوا على تناول 6 وجبات في اليوم
لكي تكون نسبة السكر في الدم متوازنة خلال ساعات النهار، فإن التنازل عن الوجبات يؤدي لانخفاض مستوى السكر في الدماغ، وهو ما قد يؤدي للشعور بالصداع، ومع ذلك فإنه ليس من المفضل تناول وجبات كبيرة جدا تؤدي لانخفاض ضغط الدم، الأمر الذي من شأنه أن يسبب نوبة أيضا. وفق “أخبار 24”.
شرب الماء والسوائل
من المفضل شرب لترين من الماء على الأقل في اليوم إذا كنتم تعانون الصداع – فإن شرب كأس من القهوة السوداء الثقيلة قد يساهم في التخفيف من هذا الشعور بفضل تأثيره المقلص للشرايين، لكن قبل ذلك يجب التأكد أن الألم لم ينبع من الإفراط بشرب القهوة أو من قلة شرب الماء، حيث إن القهوة مدرة للبول وقد تُفاقِم الألم.
تناولوا هذه الأطعمة
يجب أن تحتوي قائمة الغذاء على 3 بيضات أسبوعيًا، كما يجب أن يحتوي على أسماك البحر كالتونة والسلمون، التي تحتوي على كمية جيدة من أوميغا 3، وتتسم بتأثيرها المضاد للالتهاب.
إضافة إلى ضرورة أكل الفواكه والخضراوات، لأنها تحتوي على الألياف، وإدخال أطعمة غنية بالماغنيسيوم مثل الجوز، والخضراوات الخضراء، والعدس.
لماذا يجب أن نتجنب هذه الأطعمة ونحافظ على أخرى؟
يؤدي الكافيين إلى تقلص الشرايين، وتوصي الدراسات الطبية بضرورة تحديد استهلاك القهوة بثلاثة كؤوس في اليوم على الأكثر ومحاولة عدم تناول المشروبات الخفيفة والغازية التي تحتوي على الكافيين. ومع ذلك، لا يجب الامتناع عن تناول القهوة دفعة واحدة وبشكل مفاجئ، إذ إن الانقطاع المفاجئ عن تناول القهوة يؤدي لتمدد الشرايين الفجائي.