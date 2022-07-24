“مستشار هندسي” يُفسِّر أسباب الانهيارات والتجاويف في بعض طرقات الشرقية

أكد المستشار الهندسي سعود الدلبحي أن الانهيارات الأرضية المفاجئة التي حدثت في بعض شوارع منطقة الشرقية قد تكون نتيجة تجاويف في تركيبة التربة، أو تسريبات في مياه الشبكات أو التغذية.
وقال الدلبحي في حديث لـ” أخبار 24″ إن الانهيارات تحدث بسبب تركيب التربة التي تحتوي على فراغات وكهوف داخلية؛ والتي يكون معظمها في التربة الصخرية؛ وعندما تصل إليها المياه يحدث الانهيار المفاجئ، بالإضافة لتسربات المياه التي تحدث في أحد الأنابيب حيث يعمل هذا التسرب على نقل النواعم من التربة ما يؤدي لحدوث التجويف والفراغ تحت الطريق.
وأبان أنه يمكن من خلال نظام الرنين عمل اختبارات للطرق لتحديد ما إن كان يوجد كهوف تحتها ليتم معالجتها بحقن المواد الأسمنتية أو بالرمل بطريقة خاصة.
وأضاف أنه يجب قياس كميات المياه المتدفقة من الشبكات عند وصولها إلى نقطة النهاية لمعرفة مدى التسرب الموجود في الشبكات والذي يسبب الانهيارات.
وأشار الدلبحي، أنه لمعرفة الأسباب لا بد من اللجوء لدراسة المنطقة لمعرفة ما إن كان يوجد بها شبكات مياه ثم البدء بالحفر إلى العمق الذي وصل إليه الانهيار لمعرفة التأثير الناتج، مبينًا أنه قد يكون بسبب عجلات السيارات أو وجود زلازل خاصة وأن الشرقية والأحساء يوجد بها كهوف وتجاويف بسبب طبيعة الأرض.
الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات التي تظهر هبوطاً لأحد الطرق في محافظة حفر الباطن وآخر في مدينة الهفوف بالأحساء.