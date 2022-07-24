تعطينا أجسادنا أحيانًا إشارات متعلقة بحالتها الصحية، ورغم كون هذه العلامات لا تدل على حالة صحية متأخرة، إلا أنه علينا أن ندرك أن ظهور بعضها هو ناقوس خطر يجعلنا نطلب الرعاية الطبية على الفور، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز هذه العلامات وفقًا لموقع “برايت سايد” بنسخته الإنجليزية.
1-فقدان الشعر وتكون القشرة
قد يكون فقدان الشعر وتكون القشرة في فروة الرأس دليلًا على نقص بعض الفيتامينات والمعادن بينها الزنك، وفيتامين ب2،3،6.
2-تجاعيد اليدين والأصابع
ظهور التجاعيد على أجسامنا هو علامة طبيعية وصحية للشيخوخة، وعادة ما تتعرض لها الأصابع عندما نبقى في الماء لفترة طويلة من الزمن.
ولكن عندما تبدأ أيدينا في الظهور بشكل أكثر تجعدًا وفقدان المرونة بشكل أسرع من أجزاء الجسم الأخرى، فقد يكون جسمك هو الذي يرسل إليك تحذيرًا. التجاعيد على أصابعك دون التعرض للماء يمكن أن تعني الجفاف، أو ضعف الدورة الدموية، أو مشكلة في الغدة الدرقية.
3-بقع بيضاء على اللسان (اللسان الأبيض)
قد يعني تغير لون لسانك من الوردي إلى الأبيض، إصابتك بعدوى في الفم أو إصابتك بالسكري، ولذلك عليك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
4-الحكة أو بقع حمراء على الجلد
عادةً ما يكون الجلد الأحمر والمثير للحكة علامة على الإصابة بالإكزيما أو الحساسية الجلدية، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يحدث الطفح الجلدي، كعرض مرافق للحمى، بسبب العدوى أو لمس نباتات معينة.
حتى لو لم يكن هذا العرض يبدو خطيرًا، لا بد من فحص هذه البقع بواسطة أخصائي.
5-تورم الكاحلين
يعد تورم الكاحلين علامة شائعة على الحمل، ولكن إذا كنت لا تتوقعين طفلًا، فقد يعني ذلك ضعف الدورة الدموية أو مشاكل في القلب أو قصورا في نشاط الغدة الدرقية. السبب الأقل خطورة لهذا العرض هو تناول الكثير من الملح، مما قد يؤدي إلى احتباس الماء.
6- جفاف العينين
يمكن أن يؤدي جفاف العينين ذلك إلى الشعور بالحرقان والالتهاب وتلف العينين. قد يكون الجفاف ناتجًا عن الشيخوخة أو بعض الأدوية، ولكنه قد يكون أيضًا علامة على متلازمة “سجوجرن”.
غالبًا ما يصاحب مرض سجوجرن جفاف الفم، وهو اضطراب في جهاز المناعة.
7- الانتفاخ
بعض الانتفاخات الطفيفة بعد تناول الوجبة ليست مدعاة للقلق عادةً، ولكنها قد تكون أيضًا علامة على حساسية الطعام. يؤدي تناول الأطعمة التي لديك حساسية منها (حتى لو لم تكن تعرف ذلك) إلى إطلاق الكثير من الغازات في معدتك. أكثر الأطعمة التي تسبب ذلك هي القمح والغلوتين. وفق “أخبار 24”.
8-كدمات في أنحاء الجسد
إذا وجدت دائمًا كدمات في أماكن عشوائية ولا تتذكر التعرض لأي شيء، فقد يكون من الجيد اللجوء إلى طبيبك. قد تعني الكدمات العشوائية نقصًا بسيطًا في الفيتامينات، ولكنها قد تكون أيضًا علامة على شيء أكثر خطورة، مثل مرض تخثر الدم.
9- العطش الدائم
من المهم دائمًا الحفاظ على رطوبة جسمك وشرب الكثير من الماء، ولكن الشعور بالعطش دائمًا هو عرض نموذجي لمقدمات السكري. ومن الأعراض الشائعة الأخرى الإرهاق وكثرة التبول نتيجة العطش المستمر.
10- الشد العضلي
يمكن أن يكون للشد العضلي العديد من الأسباب، بما في ذلك النشاط البدني والإجهاد والجفاف وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم. في الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن يعني اضطرابًا عصبيًا أو مرضًا في الكلى.
11- إصدار الأصوات خلال النوم
بينما يكون الشخير مزعجًا لشريكك، إلا أنه غالبًا ما يكون غير ضار لجسمك. في كثير من الأحيان، قد يكون علامة على OSA (انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم). يحتاج انقطاع التنفس أثناء النوم إلى عناية طبية، وقد يصف لك طبيبك جهازًا طبيًا يساعدك على النوم والتنفس بشكل أفضل أثناء الليل.