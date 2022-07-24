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جديد المحليات > “الأمن العام”: السجن والغرامة والمنع من الاستقدام عقوبة أي منشأة تُمكِّن عمالتها من العمل لدى الغير
24/07/2022   6:17 م

“الأمن العام”: السجن والغرامة والمنع من الاستقدام عقوبة أي منشأة تُمكِّن عمالتها من العمل لدى الغير

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جدد الأمن العام التأكيد على أن المنشأة التي تشغل وافدين مخالفين أو تمكن عمالتها من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص ستتعرض للعقوبات.

وقال الأمن العام إن عقوبات المنشآت المخالفة تشمل غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات والتشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة، مع الترحيل إن كان وافدًا.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في بقية مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

“الأمن العام”: السجن والغرامة والمنع من الاستقدام عقوبة أي منشأة تُمكِّن عمالتها من العمل لدى الغير

جديد المحليات
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