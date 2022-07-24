قيادة المملكة تهنئ الرئيس الألباني بيرم بيغاي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للبلاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأحد)، برقية تهنئة لرئيس جمهورية ألبانيا الرئيس بيرم بيغاي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ألبانيا.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس بيغاي، ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما عبر ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق بالمزيد من التقدم والرقي. وفق “أخبار 24”.