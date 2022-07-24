تعكس المعسكرات الصيفية التغيير والتوجهات الاجتماعي التي تشهدها المملكة على مدى السنوات الأخيرة.
وبالنظر إلى أنماط المعسكرات الصيفية في ثمانينيات القرن الماضي، فقد حدث تغير واضح في أشكال وتوجهات هذه المعسكرات، وهو ما وضح من خلال معسكر “انطلق للفضاء”، الذي ينطلق هذا العام بنسخته الثانية.
وتقدم النسخة الثانية الافتراضية برعاية الهيئة السعودية للفضاء وTSTI، تجربة تقود الطلاب بين المجرات، حيث يهدف البرنامج لتنمية المعرفة للطلاب والطالبات بالتخصصات العلمية في مجال الفضاء، وذلك عن طريق رفع الوعي وزيادة المعرفة والفضول حولها.
ويستهدف المعسكر طلاب وطالبات الثالث متوسط إلى جانب المراحل الثانوية على أن يكون مخصصًا لمسار العلوم الطبيعية “علمي” للصفين الثاني والثالث ثانوي.
وتشمل معايير المعسكر أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويدرس حاليًا في الثالث متوسط أو المرحلة الثانوية، حيث سيكون مخصصًا لمسار العلوم الطبيعية لكلٍ من الصفين الثاني والثالث ثانوي، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة مع تجاوز امتحان القبول الخاص بالمعسكر. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن ينطلق المعسكر بمسارين متوازيين، بحيث يستهدف المسار الأول “استكشاف الفضاء: مقدمة في علوم الفضاء” والذي يستهدف طلاب الثالث متوسط والأول ثانوي بمعدل 5 أيام، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 1 ظهرًا، بينما يستهدف المسار الثاني “التعرف على الفضاء: مقدمة في الملاحة الفضائية وأنظمة الفضاء” طلاب وطالبات الثاني والثالث ثانوي من تخصص العلوم الطبيعية “علمي”، بمعدل 5 أيام من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 5 عصرًا.
يستهدف طلاب الثالث متوسط والثانوية.. “#هيئة_الفضاء” تطلق معسكر” #انطلق_للفضاء” في نسخته الثانية https://t.co/HnBhgojUh0 pic.twitter.com/RQVxlCFaK1
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 24, 2022