كانت تعاني من صعوبة الحركة.. نجاح عملية استبدال مفصل “ورك” لمريضة في مستشفى نجران العام

نجح فريق طبي في قسم العظام بمستشفى نجران العام الجديد في إجراء أول عملية تبديل مفصل ورك لمريضة كانت تعاني من الألم في منطقة الحوض وصعوبة الحركة.
وقالت الصحة في نجران إن المريضة راجعت قسم الطوارئ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة اتضح أنها تعاني من كسر في عنق عظمة الورك.
وتقرر إجراء عملية تبديل مفصل الورك للمريضة، نجح من خلالها الكادر الطبي في استبدال المفصل التالف بآخر اصطناعي، في إجراء طبي يعكس الإمكانات المتوفرة لمثل هذه الحالات من كوادر مؤهلة ومتخصصة وتجهيزات طبية حديثة ستسهم بإذن الله في الحد من الإحالات خارج المنطقة وتسهيل حصول المرضى والمراجعين على الخدمة العلاجية بجودة عالية. وفق “أخبار 24”.
لافتة إلى تلقي المريضة الرعاية الصحية اللازمة في أقسام التنويم، وقد غادرت المستشفى بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية وهي بصحة جيدة.
جدير بالذكر أن عدد مراجعي أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بالمستشفى خلال النصف الأول من العام الجاري 62.049 ألف مراجع، إضافة إلى إجراء 1342 عملية جراحية في نفس الفترة.