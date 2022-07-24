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جديد المحليات > “التجارة” توضح المنتجات والخدمات المستثناة من حق الاسترجاع والإلغاء بالتجارة الإلكترونية
24/07/2022   10:10 م

“التجارة” توضح المنتجات والخدمات المستثناة من حق الاسترجاع والإلغاء بالتجارة الإلكترونية

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أوضحت وزارة التجارة المنتجات والخدمات المستثناة من حق الاسترجاع أو الإلغاء في التجارة الإلكترونية.

وأكدت أن المنتجات والخدمات المستثناة من الاسترجاع أو الإلغاء تشمل المنتجات المصنعة على طلب المستهلك، ومنتجات تحميل البرامج الإلكترونية، ويستثنى من ذلك المعيبة أو غير المطابقة، والأسطوانات والأقراص المدمجة أو البرامج المعلوماتية التي جرى استخدامها، والمنتجات التي تكون عرضة للتلف خلال مدة جواز إلغاء الطلب، كما لا يحق الاسترجاع أو الإلغاء في حال ظهور عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك. وفق “أخبار 24”.

كما تشمل خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام، وخدمات الحجز الفندقي وتذاكر السفر وتأجير المركبات والنقل وتنظيم الفعاليات، أو حال انعقد العقد في مزاد علني، بالإضافة إلى المنتجات ذات العناصر المدمجة والتي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية بعد التسليم، والمنتجات التي لا يمكن إعادة بيعها لأسباب صحية، والمنتجات ذات الأسعار المتذبذبة، والصحف أو المجلات أو المنشورات أو الكتب.

 التجارة

“التجارة” توضح المنتجات والخدمات المستثناة من حق الاسترجاع والإلغاء بالتجارة الإلكترونية

جديد المحليات
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