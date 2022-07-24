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جديد المحليات > “السعودي للتنمية” يوقع اتفاقية تأجيل الديون على بوركينا فاسو
24/07/2022   10:10 م

“السعودي للتنمية” يوقع اتفاقية تأجيل الديون على بوركينا فاسو

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وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع وزير الاقتصاد والمالية في حكومة بوركينا فاسو، سيجلارو سومي، اليوم (الأحد)، اتفاقية ثنائية لتأجيل الديون المستحقة للمشاريع التنموية التي يموّلها الصندوق في بلاده، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في مقر الصندوق بالرياض، إلى تأجيل المبالغ المستحقة على بوركينا فاسو للمشاريع التنموية وإعادة جدولتها، كما جرى خلال اللقاء بحث المشاريع الجاري تنفيذها في قطاعي الطرق والزراعة، حيث وصل إجمالي المشاريع الممولة على مدى 40 عاماً إلى 240 مليون دولار عبارة عن 15 قرضاً، و3 منح للإسهام في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفق “أخبار 24”.

ويأتي ذلك استكمالاً وتنفيذاً لمبادرة مجموعة الـ 20 برئاسة المملكة لعام 2020م، بشأن تأجيل الديون المستحقة على الدول الأقل نمواً والأكثر فقراً، فقد استفادت أكثر من 33 دولة نامية حول العالم من مبادرة تأجيل الديون المستحقة من القروض الميسّرة التي يمولها الصندوق في هذه الدول.

“السعودي للتنمية” يوقع اتفاقية تأجيل الديون على بوركينا فاسو

جديد المحليات
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