واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أسرة الشيخ “هادي المهجري” مؤذن مسجد جابر علي بقرية الركوبة في جازان.
وكان الشيخ المهجري قد وافته المنية يوم أمس الأول بعد مسيرة دامت لأكثر من 40 عاما مؤذناً محتسباً لم يتغيب عن الأذان إلا بعد إصابته بالمرض.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير بأسرة الفقيد قدم خلاله التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان. وفق “أخبار 24”.
من جانبهم، ثمن ذوو “المؤذن” البادرة الكريمة من الوزير الذي قدم التعزية لهم بمصابهم، مؤكدين أن هذه اللفتة غير مستغربة على معاليه، سائلين الله له التوفيق والإعانة وأن يتقبل فقيدهم بالعفو والمغفرة والرضوان.
جدير بالذكر أن أهالي قرية الركوبة قد تلقوا نبأ وفاة المؤذن “المهجري” وسط موجة حزن وحضور لافت للمشايخ وأعيان منطقة جازان الذين شاركوا بتشييع الفقيد، حيث ووري جثمانه الثرى عصر يوم أمس السبت بمقبرة قرية الركوبة بصامطة.