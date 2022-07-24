“البحر الأحمر للتطوير” تنشئ أحد أكبر المراكز التشغيلية المتكاملة التي تقوم على مبدأ “الحياد الكربوني”

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم (الأحد)، عن إنشاء مركز تشغيلي لتقديم خدمات شاملة في موقع وجهتي البحر الأحمر وأمالا يقوم على مبدأ “الحياد الكربوني”، والذي سيمثل جزءاً من التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بزيادة كفاءة عمليات البناء والتشييد في المواقع النائية التي تعمل على تطويرها.
وأوضحت أنه تم منح العقد لشركة “دايم لتأجير المعدات الثقيلة” المزود الوحيد متكامل الخدمات لتأجير المعدات الثقيلة والمركبات التجارية (PMV) في منطقة الشرق الأوسط، لتوفير المعدات المطلوبة لدعم مشاريع شركة البحر الأحمر للتطوير، فضلاً عن التدريب والاختبار والفحص لموظفي الشركة ولمقاولي المشاريع، مؤكدة أنه سيتم اختبار وفحص معدات جميع المقاولين عند دخولها المشروع للتأكد من أنها مناسبة للغرض وآمنة.
وأشارت إلى أن المركز سيقوم على إدارة جميع الخدمات اللوجستية في المواقع المحددة على حد سواء البرية والبحرية لضمان التركيز على تسليم المشروع ضمن الخطة الزمنية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة دايم القابضة، رضا سعيد، سعادته بفرصة العمل مع شركة البحر الأحمر للتطوير التي تعمل على بعض أكثر المشاريع السياحية طموحًا في العالم اليوم، مشيرًا إلى أن المركز التشغيلي المحايد للكربون لوجهات شركة البحر الأحمر للتطوير؛ سيوفر حلولاً متكاملة للمصنع والآلات والمركبات ،(PMV) بما يتماشى مع معايير الاستدامة التي تسعى شركة البحر الأحمر لإرسائها.
وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: “نسعى مع كل شركائنا العالميين والمحليين لتحقيق هدفنا المُتمثل في تحديد معايير عالية الجودة فيما يتعلق بقطاع الإنشاءات على مستوى العالم”.