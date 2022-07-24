أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأحد)، عن طرح فرصة استثمارية لتطوير الموقع المحيط بسد وادي عتود 1، الواقع جنوب محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.
وأوضحت الوزارة أن هذه الفرصة الاستثمارية البيئية الترفيهية تأتي على مساحة إجمالية تبلغ 7615م2، ويكمن الغرض من استثمارها في تطوير وحماية المناطق المحيطة بالسدود، ودعم الأنشطة الترفيهية بالمنطقة، والمحافظة على مياه السدود.
وأضافت أن آخر موعد لتسليم العروض هو 23 من ربيع الأول عام 1444 هـ، على أن يكون موعد فتح المظاريف في الـ 24 من الشهر نفسه، ويمكن شراء كراسة الشروط والمواصفات عبر التقدم لمقر الوزارة بمخرج 12 وكالة الخدمات المشتركة، أو عبر فرع الوزارة بمنطقة عسير.
وفق “أخبار 24”.