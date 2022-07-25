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جديد المناطق > تعيين صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للـ”الهيئة الملكية بمكة”
25/07/2022   7:00 ص

تعيين صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للـ”الهيئة الملكية بمكة”

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن صدور قرار بتعيين المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للهيئة.

ويمتلك الرشيد خبرات طويلة، حيث شغل عددًا من المناصب العليا، كان آخرها محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة “الشركة السعودية للاستثمار الجريء”، وعضو مجلس إدارة “هيئة الهلال الأحمر السعودي منذ فبراير 2017، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار من فبراير الماضي.

وشغل الرشيد منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض بين 2017 و2018، ونائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة ذاتها، كما عمل مديرًا عامًا للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، ومديرًا لإدارة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الهيئة ذاتها. وفق “أخبار 24”.

وعلى مستوى الخبرات العلمية، فقد حصل الرشيد على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD في سويسرا، وبكالوريوس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود، وشهادة بالقيادة المتقدمة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة.

تعيين صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للـ”الهيئة الملكية بمكة”

جديد المناطق
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