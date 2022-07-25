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جديد المحليات > “المياه الوطنية” توضح خطوات الحصول على “مُخالصة” لتقديمها للجنة “تعويضات جدة”
25/07/2022   7:03 ص

“المياه الوطنية” توضح خطوات الحصول على “مُخالصة” لتقديمها للجنة “تعويضات جدة”

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أوضحت شركة المياه الوطنية، خطوات الحصول على “مُخالصة” من أجل تقديمها للجنة الأحياء العشوائية بجدة؛ لاستكمال إجراءات صرف التعويضات.

وبيّنت الشركة، أنه يمكن التقديم للحصول على المخالصة عبر القنوات الرقمية أو عن طريق زيارة مراكز الخدمة وتعبئة “استمارة المخالصة”، مع إرفاق المستندات المطلوبة، على أن تصل رسالة نصية بالمبلغ المطلوب سداده وبعد التسديد يتم إصدار المخالصة للمُستفيد عبر الرسائل النصية.

وكانت لجنة الأحياء العشوائية في جدة، قد دعت جميع المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات وتقديم المستندات اللازمة، مؤكدةً جاهزية عدد كبير جداً من أوامر صرف التعويضات ستُسلم للمواطنين فور إتمام الإجراءات المطلوبة. وفق “أخبار 24”.

“المياه الوطنية” توضح خطوات الحصول على “مُخالصة” لتقديمها للجنة “تعويضات جدة”

جديد المحليات
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