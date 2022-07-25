المملكة تقدم منحة للعراق لترميم الأجنحة المتضررة من حريق مستشفى ابن الخطيب

قدَّمت المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية منحة للعراق؛ لتمويل مشروع ترميم الأجنحة المتضررة من حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد؛ بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
ووقَّع الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد في الرياض، اليوم (الاثنين)، مع سفير العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي، بالنيابة عن وزارة المالية العراقية، مذكرة تفاهم لتمويل المشروع، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.
وتأتي المذكرة تجسيداً للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وإسهاماً من المملكة في دعم العراق، والوقوف مع قيادته وشعبه في تجاوز حـادثة وقوع الحـريق؛ وما نتج عنه من أضرار، ورغبة في توثيق التعاون الإنمائي البنّاء بين الجانبين وتطويره، وتعزيزاً لتنمية البنية الاجتماعية بالعراق وازدهارها.
ونوه السفير الجنابي خلال توقيع المذكرة، بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم القطاع الصحي من خلال هذه المذكرة؛ للإسهام في تطوير قطاع البنية التحتية بجمهورية العراق، مشيراً إلى أن هذا المشروع يشكّل أهمية كبيرة في حياة الكثير من المستفيدين بالعراق.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق أن المذكرة تعكس حرص المملكة على دعم العراق وتوثيق العلاقات الإنمائية، والتصدي للتحديات التي قد تواجه البنية التحتية، من خلال تلك المشروعات التي لها الأثر الإيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالعراق، كما ستسهم المذكرة في توفير الدعم اللازم للخدمات الأساسية التي تعزز فرص وصول أفراد الشعب العراقي الشقيق إلى خدمات صحية متكاملة.وفق “أخبار 24”.
وكانت المملكة قد أعلنت خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، عن تخصيص مبلغ مليار ونصف دولار لتقديم قروض ميسّرة عبر الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في العراق.