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جديد المحليات > “الثقافة” تعلن عن 1139 منحة بحثية ليوم التأسيس
25/07/2022   6:28 م

“الثقافة” تعلن عن 1139 منحة بحثية ليوم التأسيس

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أعلنت وزارة الثقافة، اليوم (الاثنين)، عن 1139 منحة بحثية ليوم التأسيس؛ وذلك بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز.

وأوضحت الوزارة أن المنحة تهدف لدعم الأبحاث والدراسات الخاصة بتاريخ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139، مشيرة إلى أنها تستهدف المواطنين وغير المواطنين من المؤرخين والعلماء والباحثين من جميع الجهات، سواء في الجامعات، أو مراكز الأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، كما يُقبل البحث باللغتين العربية أو الإنجليزية.

واشترطت الوزارة عدداً من متطلبات التقديم، تشتمل على: السيرة الذاتية، وملخص بحث 800 كلمة، وعنوان رئيسي، وآخر فرعي، بما لا يتجاوز 15 كلمة.وفق “أخبار 24”.
وتتيح الوزارة التقديم حتى 15 أغسطس المقبل؛ وذلك عبر البريد الإلكتروني grants@moc.gov.sa.

“الثقافة” تعلن عن 1139 منحة بحثية ليوم التأسيس

جديد المحليات
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