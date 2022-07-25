“الجوازات” تحذر من عقوبة تغيير معلومات جواز السفر.. وهذه عقوبتها

جددت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الإثنين)، تحذيرها من العقوبات المترتبة على الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر.
وذكرت أن من يقوم بإضافة أو حذف أو تغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة سيعاقب بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بهما معاً.
وحثت المواطنين على أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.وفق “أخبار 24”.