شارك في صنعها 166 فنيًا وصانعًا.. استبدال كسوة الكعبة السبت المقبل

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها ستقوم يوم (السبت) المقبل باستبدال كسوة الكعبة القديمة بأخرى جديدة، جريًا على العادة السنوية، والتي صُنعت على يد 166 فنياً وصانعاً.
وأوضح وكيل الرئاسة العامة الدكتور سعد بن محمد المحيميد أنه سيتم إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، لافتًا إلى أنه بعد تثبيت الجوانب يتم وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع، ثم يتم وضع الستارة.
وأفاد المحيميد أنه يعمل في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة قرابة 200 صانع وإداري وأن الكسوة تستهلك نحو 670 كيلوجراماً من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود و 120 كيلوجراماً من أسلاك الذهب و100 من أسلاك الفضة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، و6 قطع و12 قنديلاً أسفل الحزام و 4 صمديات توضع في أركان الكعبة، و5 قناديل “الله أكبر” أعلى الحجر الأسود، إضافة إلى الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.