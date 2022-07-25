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جديد المحليات > تشمل الرياض والشرقية.. “الأرصاد”: فرص مهيأة لأمطار غزيرة على معظم المناطق من الثلاثاء وحتى السبت
25/07/2022   6:29 م

تشمل الرياض والشرقية.. “الأرصاد”: فرص مهيأة لأمطار غزيرة على معظم المناطق من الثلاثاء وحتى السبت

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق، من يوم غد (الثلاثاء) وحتى السبت المقبل.

وتوقع المركز استمرار تأثر مناطق: جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة من الثلاثاء إلى السبت، مبيناً أن أمطار مكة لا يستبعد امتداد تأثيرها إلى العاصمة المقدسة وجدة؛ نظراً لتواجد سحب رعدية ممطرة.

وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة من الأربعاء وحتى السبت على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، على أن يمتد تأثيرها على الدمام، والخبر، والقطيف، والظهران.وفق “أخبار 24”.

وكشفت بأن الأمطار ستمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض من الأربعاء حيث تشمل: وداي الدواسر، وليلى، والأفلاج، على أن تصل مساء نفس اليوم إلى العاصمة، والخرج، وحوطة بني تميم، والمزاحمية، يصاحبها رياح نشطة هابطة تؤدي لإثارة الأتربة والغبار.

تشمل الرياض والشرقية.. “الأرصاد”: فرص مهيأة لأمطار غزيرة على معظم المناطق من الثلاثاء وحتى السبت

جديد المحليات
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