تعطي الأولوية للخدمات والمشاريع البلدية ذات الأثر الإيجابي .. تدشين شركة ريمات الرياض للتنمية

دشّن أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، اليوم (الإثنين)، “شركة ريمات الرياض للتنمية”، التي تعد الذراع التنموي لأمانة المنطقة.
وأكد أمين المنطقة أن هذه الشركة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع البلدية وتطويرها، وتقديم الخدمات للمساهمة فـي رفـع جـودة الحيـاة، وتوفير قيمة مباشرة لسكان وزوار المنطقة من خلال إعطاء الأولوية للخدمات والمشاريع البلدية ذات الأثر الإيجابي الأعلى.
وأضاف أن أنشطة الشركة ترتكز على ثلاث قطاعات رئيسة، وهي التنمية العمرانية، وإدارة الأصول البلدية، والخدمات البلدية، للارتقاء بجودة الخدمات والمشاريع البلدية وتحسين تجربة العملاء وتحقيق رضاهم.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ريمات الرياض عبدالله أبو داود، إن الشركة تطمح للمساهمة في أن تكون الرياض نموذجاً مثالياً ناجحاً من خلال تطوير وتشكيل مستقبل القطاع البلدي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الشركة ستعمل على تمكين وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الخدمات والمشاريع البلدية وتقديم أفضل الخدمات والحلول البلدية المبتكرة، والاستفادة مما يحتويه القطاع البلدي من فرص واعدة، لتحسين تجربة سكان وزوار منطقة الرياض، فضلا عن تحسين المشهد الحضري للمنطقة.