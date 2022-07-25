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جديد المحليات > “وقاية” توضح كيفية التعامل عند حدوث حالة غرق
25/07/2022   6:28 م

“وقاية” توضح كيفية التعامل عند حدوث حالة غرق

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أوصت هيئة الصحة العامة”وقاية” باتباع عدة إجراءات إسعافية عند حدوث الغرق، تحت شعار “صيفنا آمن” بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق.

وأوضحت الهيئة أن أولى الخطوات تبدأ بوضع الغريق مستلقيًا على ظهره وعلى أرض مستوية، مع ملاحظة أنه قد يكون فاقدًا للوعي بسبب احتمال اصطدام رأسه بأي شيء.

وأشارت إلى أنه يجب التحقق من عملية التنفس وخاصة إذا لم يستجب للتحدث، مع إرسال شخص للاتصال بالهلال الأحمر لبدء خطوات الإنعاش القلبي الرئوي، مشددة على أهمية البقاء مع الغريق إذا كان يتنفس لحين وصول سيارة الإسعاف.

انفوجرافيك

وفق “أخبار 24”.

“وقاية” توضح كيفية التعامل عند حدوث حالة غرق

جديد المحليات
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