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جديد المحليات > استجابة لطلب المملكة .. “غوغل” تعلن إزالة الإعلانات المخالفة من “يوتيوب”
25/07/2022   6:28 م

استجابة لطلب المملكة .. “غوغل” تعلن إزالة الإعلانات المخالفة من “يوتيوب”

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سارعت شركة “غوغل” في الشرق الأوسط بالاستجابة لطلب المملكة بشأن ضرورة إزالة إعلانات تضمنت محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية على منصة “يوتيوب”.

وأكدت الشركة أنه تم إزالة الإعلانات غير الملائمة من منصتها، فضلا عن إغلاق حسابات المعلنين فور تأكدها من مخالفتهم لسياستها.

ومن جهته، قال المتحدث باسم “يوتيوب”، لقناة “الشرق بلومبيرغ”، إن شركة “غوغل” حذفت أكثر من 286 مليون إعلان عالمياً عبر منصاتها في العام الماضي بسبب ترويج محتوى للبالغين غير ملائم لسياساتها، فضلا عن إعلانات أخرى غير لائقة، مؤكداً أن حماية المجتمع من أهم أولويات المنصة في المملكة وحول العالم.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن هيئة الإعلان المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طالبتا من منصة “يوتيوب” بإزالة الإعلانات يتم بثها لمستخدميها داخل المملكة وبها محتوى يتعارض مع القيم الإسلامية والاجتماعية.

استجابة لطلب المملكة .. “غوغل” تعلن إزالة الإعلانات المخالفة من “يوتيوب”

جديد المحليات
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