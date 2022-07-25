فلكي: السبت المقبل أول أيام العام الهجري الجديد

أكد المشرف على المرصد الفلكي بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك)، الدكتور علي الشكري، أن التوقعات والحسابات الفلكية لرؤية هلال شهر محرم لعام 1444هـ، تؤكد احتمالية ظهور الهلال مساء يوم (الجمعة) المقبل، ويكون بذلك يوم (السبت) هو اليوم الأول في العام الهجري.
وأوضح الشكري في حديثه لـ”أخبار 24″ أن الحسابات الفلكية والعلمية والتوقعات النظرية وإمكانية الرؤية البصرية، تشير إلى أن رؤية الهلال ستكون ممكنة يوم (الجمعة) المقبل؛ بينما ستكون صعبة في يوم الخميس وذلك لأن الاقتران سيكون بعد غروب الشمس بحوالي ساعتين.
وأضاف أن من يرغب في تحري الهلال، مساء (الجمعة)، من منطقة مكة المكرمة أن يكون التحري من منطقة مظلمة وذات جو صاف –أي خال من الغيوم والغبار والرطوبة والعوالق- من ناحية الغرب، وأن يكون الأفق الغربي مكشوفاً، حيث سيكون الهلال لحظة غروب الشمس على يسارها، بحوالي 2.2 درجة، وحوالي 18.2 درجة شمال الغروب، وارتفاع حوالي 9.8 درجة واستطالته حوالي 10.5 درجة، ومدة مكثه فوق الأفق 48 دقيقة.
وأشار خلال حديثه إلى أن توقعاته مبنية على الحسابات الفلكية، وتؤخذ لغرض الاستدلال لمعرفة بداية الأشهر القمرية، أما الأساس الشرعي لتحديد تلك البدايات، فيعتمد على الرؤية الحقيقية “الفعلية” لأول ظهور للهلال بعد نهاية الشهر وهي الطريقة الشرعية.