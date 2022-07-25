“هيئة النقل” تخالف 349 سائقاً للأجرة لعدم التزامهم بالزي المخصص

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الاثنين)، عن تكثيفها جولاتِها الرقابيةَ على نشاط الأجرة لضمان التزام السائقين بالزي المخصص.
وأوضحت أن حملاتها أسفرت عن مخالفة 349 سائقاً من خلال أكثر من 6 آلاف عملية فحص حتى الآن في مختلف مناطق المملكة.
ودخل قرار الهيئة حول الزي المخصص لسائقي الأجرة العامة، وأجرة المطار، والأجرة الخاصة، وسائقي تطبيقات نقل الركاب حيِّز التنفيذ، ابتداءً من 12 يوليو الجاري.وفق “أخبار 24”.
وأصبح الزي متطلباً أساسياً لممارسة هذه الأنشطة وفقاً لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة، ووسيط الأجرة والتوجيه؛ وذلك بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات في أنشطة النقل بشكل عام، وفي الأجرة والتوجيه بشكل خاص.