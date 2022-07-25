بالفيديو.. الأمير تركي بن عبد الله الفيصل يقدم وعدًا لجمهور الأهلي بعد الانتهاء من الجمعية العمومية

قدم العضو الذهبي بالنادي الأهلي، الأمير تركي بن عبد الله الفيصل، وعدًا لجمهور ناديه.
وقال الفيصل على هامش انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي: “أوعدكم سنتكاتف جميعاً من أجل عودة النادي بطل كما كان، وفي حال عدم تكاتفنا جميعًا جمهور، لاعبين، إداريين عمرنا ما حنرجع وحننزل درجة ثانية”.
وأضاف: “يا جمهور الأهلي، هذا ما وقت العتب أو اللوم هذا وقت وقفة الرجل الواحد ونحن مجرد جزء صغير، أنتم النادي الأهلي”. وفق “أخبار 24”.
وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل (2022-2023)، لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.
الأمير #تركي_العبدالله_الفيصل بعد نهاية الجمعية العمومية لـ #الأهلي: أوعدكم أننا سنتكاتف من أجل عودة النادي بطل كما كانhttps://t.co/qijOJrmKan pic.twitter.com/EIB13XN1Ww
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) July 25, 2022