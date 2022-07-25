نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو.. الأمير تركي بن عبد الله الفيصل يقدم وعدًا لجمهور الأهلي بعد الانتهاء من الجمعية العمومية
25/07/2022   10:49 م

بالفيديو.. الأمير تركي بن عبد الله الفيصل يقدم وعدًا لجمهور الأهلي بعد الانتهاء من الجمعية العمومية

+ = -
1223

قدم العضو الذهبي بالنادي الأهلي، الأمير تركي بن عبد الله الفيصل، وعدًا لجمهور ناديه.

وقال الفيصل على هامش انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي: “أوعدكم سنتكاتف جميعاً من أجل عودة النادي بطل كما كان، وفي حال عدم تكاتفنا جميعًا جمهور، لاعبين، إداريين عمرنا ما حنرجع وحننزل درجة ثانية”.

وأضاف: “يا جمهور الأهلي، هذا ما وقت العتب أو اللوم هذا وقت وقفة الرجل الواحد ونحن مجرد جزء صغير، أنتم النادي الأهلي”. وفق “أخبار 24”.

وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل (2022-2023)، لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.

بالفيديو.. الأمير تركي بن عبد الله الفيصل يقدم وعدًا لجمهور الأهلي بعد الانتهاء من الجمعية العمومية

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885220351.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.