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جديد المحليات > “الدفاع المدني” يدعو لتوخي الحذر من مخاطر السيول المتوقعة في هذه المناطق
25/07/2022   10:47 م

“الدفاع المدني” يدعو لتوخي الحذر من مخاطر السيول المتوقعة في هذه المناطق

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد (الثلاثاء) وحتى (السبت) المقبل.

وأوضحت أنه من المتوقع تأثر مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على السلامة. وفق “أخبار 24”.

“الدفاع المدني” يدعو لتوخي الحذر من مخاطر السيول المتوقعة في هذه المناطق

جديد المحليات
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