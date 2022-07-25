للحصول على بكالوريوس الضيافة الدولية.. “البحر الأحمر” توقع اتفاقية النسخة الثانية من برنامج المنح

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير عن توقيع اتفاقية النسخة الثانية من برنامج المنح مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والذي يبدأ التسجيل له يوم 28 يوليو الجاري.
وأوضحت، اليوم (الاثنين)، أن البرنامج يتيح الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الضيافة الدولية المعتمدة من مجموعة EHL العالمية المختصة في الضيافة.
وأضافت أن البرنامج ينتهي بالتوظيف ويهدف إلى إعداد قادة ومتخصصين في إدارة مشاريع الضيافة الدولية من خلال تقديم مناهج تعليمية تجمع بين المعرفة بقطاع الضيافة ونظريات الإدارة ومشاريع الأعمال التطبيقية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يواكب احتياجات سوق العمل من خلال الدراسة التطبيقية والتدريب الميداني لمدة فصلين دراسيين خلال البرنامج، كما سيتم تقديم مشروع تطبيقي خلال الفصل الدراسي الأخير.
وكشفت بأن البرنامج يحتوي على مسارين هما: مسار الدراسة السريع ومدته 4 سنوات، حيث يبدأ فيه الطلاب دراسة برنامج درجة البكالوريوس مباشرة دون السنة التحضيرية الأولى، بينما الثاني: مسار الدراسة الكامل ومدته 5 سنوات؛ إذ يشترط فيه على الطلاب اجتياز جميع متطلبات السنة التحضيرية الأولى؛ ليتمكنوا من البدء في برنامج درجة البكالوريوس.