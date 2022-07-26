تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عدد من الصحافيين بعد الإعلان عن تصاميم مدينة ذا لاين يوم أمس (الإثنين).
وقال ولي العهد إنه يعتقد أن المرحلة الأولى ستنطوي على 1.2 تريليون ريال حتى عام 2030، وسيكون هناك دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال، مبيناً أن الدعم الحكومي في نيوم يختلف عن استثمار الصندوق الذي سيبلغ نحو 500 مليار ريال.
وأضاف أن العمل ما زال جارياً على معدل العائد الداخلي (IRR) لكن يعتقد أنه سيكون 9-16%، مشيراً إلى أن نيوم في الغالب ستطرح للاكتتاب في عام 2024، وستضيف لحجم سوق الأسهم السعودية على الأقل 1.2 تريليون في البداية، والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق 5 تريليونات.
ولفت إلى وجود أهداف كبيرة لجعل المملكة من بين أكبر 3 أسواق أسهم على الكوكب، مضيفاً أن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم.
وأوضح أنه في عام 2027 سيتم جمع رأس المال بما يبلغ نحو 500 مليار ريال، حيث يعتقد أن ما بين 200 إلى 300 مليار ستأتي من الخدمات التي تنشأ للمرحلة الأولى في نيوم، ثم سيتم الذهاب للسوق لجمع من 200 إلى 300 مليار ريال إضافية.
وأكد الأمير محمد أن صندوق استثمارات نيوم ضخم وسيستثمر في الشركات لتعمل داخل نيوم، وستكون المرحلة الأولى للصندوق 300 مليار وقد تصل إلى 400 مليار ريال.
وأشار إلى أنه يراد من 50 إلى 60 مليون نسمة في المملكة بحلول عام 2030 (25 مليون سعودي و25 مليون وافد)، موضحاً أن الحد الأقصى لمدينة الرياض هو 25 مليون نسمة وستعتني نيوم بـ 10 ملايين.
وشدد على أن نيوم ستعتمد على الدعم الحكومي حتى 2030 وبعد ذلك ستكون مستدامة، مؤكداً أنه سيتم العمل على جعل النقل في نيوم أكثر فاعلية وأفضل سعراً. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعلن أمس (الإثنين)، عن تصاميم مدينة “ذا لاين” التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجاً عالمياً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.
#ولي_العهد يعلن عن تصاميم مدينة “#ذا_لاين” في #نيوم https://t.co/Wmi5EPS35s pic.twitter.com/gx6nCBTIk4
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 25, 2022