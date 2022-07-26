طقس اليوم.. استمرار الأجواء الحارة بالرياض والشرقية وأمطار رعدية على سواحل مكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة).
وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية، وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (41 درجة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، و44 درجة بالرياض، و45 درجة بالدمام، و43 درجة في بريدة، و40 درجة في جدة).