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جديد المحليات > “سعود الطبية” تبين أهمية معدن “الكالسيوم” للجسم ومصادر الحصول عليه
26/07/2022   6:57 ص

“سعود الطبية” تبين أهمية معدن “الكالسيوم” للجسم ومصادر الحصول عليه

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أهمية معدن الكالسيوم للجسم، مبينة كذلك المصادر الطبيعية للحصول عليه وأضرار تناوله بشكل زائد.

وقالت المدينة إن الكالسيوم يساعد في بناء العظام والحافظ على صحة الأسنان، وينظم تقلصات العضلات بما في ذلك ضـربات القلب، كما يساعد في تحسين الدورة الـدموية.

وأضافت أنه يمكن الحصول على الكالسيوم من خلال تناول الزبادي قليل الدسم، أو جبن الموتزاريلا، أو سمك السردين، أو الحليب الخالي من الدسم.

وأشارت إلى أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم بشكل زائد على الحد، قد يؤدي لآلام في المعدة أو الإصابة بالإمساك أو القصور الكلوي، أو تكلس الأوعية الـدموية، أو تكوّن حصى الكلى.

فوائد الكالسيوم للجسم

وفق “أخبار 24”.

“سعود الطبية” تبين أهمية معدن “الكالسيوم” للجسم ومصادر الحصول عليه

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