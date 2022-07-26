رسميًا.. الأهلي يعلن التوقيع مع التونسي يوسف العبدلي

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي، رسميا، التعاقد مع محترف جديد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، بدوري الدرجة الأولى (دوري يلو).
ونشر الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو أعلن خلاله التعاقد مع التونسي يوسف العبدلي، حتى العام 2023.
يذكر أن الأهلي أعلن في وقت سابق، التجديد مع كلا من محمد المجحد حتى 2025، وهيثم عسيري وزياد الجهني، لمدة 4 مواسم.
✍️/ تعاقد
⚽/ يوسف العبدلي أهلاوياً
🗓/ حتى عام 2023
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🎥 النسر يوسف في الأهلي 🇹🇳💚 pic.twitter.com/KwevhCEzD0
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 25, 2022
وفق “أخبار 24”.