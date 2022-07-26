قبل طارق حامد.. ماذا قدم النجوم المصريون مع الاتحاد؟

تعاقد نادي الاتحاد، مع الدولي المصري طارق حامد، لتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم لمدة موسمين، قادما من صفوف نادي الزمالك.
وبدأ طارق حامد مسيرته مع نادي طلائع الجيش عام 2009، وانتقل بعدها إلى نادي سموحة، ثم إلى الزمالك، وقضى 8 أعوام بين صفوف الفريق الأبيض، ولعب خلالها 284 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 8 آخرين.
وإجمالًا لعب طارق حامد خلال مشواره الكروي، 370 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 10 أهداف، بمعدل لعب 31798 دقيقة.
وفاز طارق حامد مع الزمالك 5 ألقاب لكأس مصر، ولقبين للدوري المصري ومثلهما للسوبر المحلي، وبطولتين قاريتين هما السوبر الأفريقي وكأس الكونفدرالية.
وسبق طارق حامد عدد من اللاعبن المصريين الذين ارتدوا قميص الاتحاد، ويرصد “سبورت 24” أبرز اللاعبين في التقرير التالي:
عماد متعب
انتقل نجم الأهلي المصري السابق عماد متعب، إلى صفوف الاتحاد، على سبيل الإعارة خلال موسم 2008 – 2009.
وارتدى متعب قميص الاتحاد خلال 24 مباراة، وسجل 14 هدفًا، قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي.
إسلام الشاطر
تعاقد الاتحاد مع إسلام الشاطر في موسم 2003 – 2004، على سبيل الإعارة، بعد خوضه مباراة واحدة مع فريق الزمالك المصري، لكنه سرعان ما عاد إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي. وفق “أخبار 24”.
حسنى عبد ربه
تعاقد الاتحاد مع نجم الإسماعيلى السابق حسني عبد ربه، في موسم 2012، لمدة 6 أشهر، على سبيل الإعارة.
وخاض عبد ربه 12 مباراة في دوري المحترفين سجل خلالها هدفين، بالإضافة لـ 17 مباراة في دوري أبطال آسيا سجل خلالها 4 أهداف.
كهربا
انضم لاعب الأهلى المصري الحالي، لصفوف الاتحاد في صيف عام 2016، على سبيل الإعارة، قادمًا من الزمالك، لتمتد موسمًا آخر بعدما ظهر بمستوى مميز مع الفريق.
ولعب كهربا، بقميص الاتحاد 53 مباراة في جميع المسابقات وسجل 24 هدفًا.
أحمد حجازي
وفي 25 أكتوبر 2020، أعلن نادي الاتحاد، التعاقد مع المصري أحمد حجازي من صفوف وست برومتش ألبيون الإنجليزي بشكل رسمي.
وخاض حجازي حتى الآن 44 مباراة بقميص الاتحاد في مسابقة الدوري، مسجلا 5 أهداف، بالإضافة لمباراتين في كأس الملك وسجل هدفًا.
وساهم أحمد حجازي في احتلال الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بعدما كان الفريق قريبًا من تحقيق اللقب في الموسم المنصرم.