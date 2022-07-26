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جديد المحليات > بدأت بالقيام على أرجلهم.. 3 حقائق تاريخية لتطور إلقاء الخطبة بالحرمين
26/07/2022   2:25 م

بدأت بالقيام على أرجلهم.. 3 حقائق تاريخية لتطور إلقاء الخطبة بالحرمين

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استعرضت دارة الملك عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، نبذة تاريخية عن وظيفة الخطباء التي تعد إحدى وظائف الحرمين الشريفين.

وذكرت أن الخطباء هم الذين يلقون الخطبة في الجمعة والعيدين، وكان الخلفاء في القرون الأولى يخطبون في الحرمين الشريفين قياماً على أرجلهم حتى تولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الخلافة.

وأشارت إلى أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان كان أول من خطب على منبر في المسجد الحرام، وكان المنبر صغيرا حينها على 3 درجات. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنه في الوقت الحالي أصبح هناك منبران من الرخام عالي الجودة، لافتة إلى أن منبر المسجد الحرام مكيف وينقل ويرفع بالطريقة الكهربائية.

الخطباء في الحرمين

بدأت بالقيام على أرجلهم.. 3 حقائق تاريخية لتطور إلقاء الخطبة بالحرمين

جديد المحليات
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