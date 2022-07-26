تصوير جوي لجريان السيول في أبها بعد هطول أمطار غزيرة

شهدت منطقة عسير، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تسببت في جريان السيول ببعض الأودية والشعاب.
وشمل هطول الأمطار مدينة أبها ومحافظات المجاردة وتنومة ورجال ألمع والنماص وطريب وتثليث ومحايل وخميس مشيط والأمواه، كما شمل مراكز يعرى والعرين بللسمر والحيمة وبللحمر والعرقين وثلوث المنظر والمضة وخيبر الجنوب والسرح والحبيل والواديين وحسوة، ومتنزهات السودة وعقبة الصماء.
ونشر المصور “رشود الحارثي” مقاطع فيديو وصورا، تظهر المشاهد الخلابة لجريان السيول في قُرى بني مالك شمال مدينة أبها. وفق “أخبار 24”.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد دعت إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول ، ابتداءً من اليوم (الثلاثاء) وحتى (السبت) المقبل.
تصوير جوي لسيول قرى بني مالك عسير شمال مدينة #ابها الأثنين 1443/12/26 الموافق 2022/7/26 لجودة عالية قناة التلقرام: https://t.co/n9HFQuTtUm pic.twitter.com/5BpFlFwgNy
— رشود الحارثي (@rashud2) July 26, 2022