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جديد المحليات > دراسة: تناول حبة موز واحدة غير ناضجة يوميا يقي من السرطان
26/07/2022   2:26 م

دراسة: تناول حبة موز واحدة غير ناضجة يوميا يقي من السرطان

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كشفت دراسة علمية لعلماء من بريطانيا أن تناول حبة واحدة من الموز يوميا يساعد في الوقاية من عدة أنواع من السرطان، لكن بشرط أن يكون الموز أخضر اللون.

وأظهرت نتائج الدراسة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن النشا المقاوم الموجود في الموز الأخضر وهو شكل من أشكال الكربوهيدرات يقلل من خطر الإصابة بأنواع عدة من السرطان بنسبة تقارب 60%.

وأوضح العلماء القائمون على الدراسة أنه تم إعطاء الأشخاص الذين لديهم مخاطر عالية للإصابة بالسرطان نظاما غذائيا غنيا بالنشا المقاوم، بعدما وجدوا أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض أشكال المرض بأكثر من النصف.

وأجريت الدراسة على نحو ألف مريض مصاب بـ”متلازمة لينش”، وهي حالة وراثية تزيد من خطر الإصابة بـسرطان القولون وسرطان بطانة الرحم وغيرها، حيث تم إعطاء وجبة من النشا المقاوم، ما يعادل حبة موز غير ناضج، وذلك لمدة عامين في المتوسط. وفق “أخبار 24”.

وخلصت النتائج إلى أن الموز بهذه الهيئة تمكن من تقليل خطر الإصابة بأنواع عدة من السرطان، لافتة إلى أن التأثير الوقائي للموز كان قويا خاصة في مواجهة السرطانات التي تضرب الجهاز الهضمي العلوي، مثل سرطان المريء والبنكرياس، التي يصعب اكتشافها.

ولفتت إلى أن جرعة النشا المقاوم المستخدمة في التجربة تعادل تقريبا تلك الموجودة في موزة غير ناضجة، مشيرة إلى أن النشا الموجود في الموز يقاوم التحلل ويصل إلى الأمعاء، حيث يمكنه أن يغير من نوع البكتيريا التي تعيش هناك.

دراسة: تناول حبة موز واحدة غير ناضجة يوميا يقي من السرطان

جديد المحليات
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