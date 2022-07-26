طيران ناس يعلن فتح باب القبول للمواطنين على وظيفة “مساعد طيار”.. وهذه هي الشروط

أعلنت شركة “طيران ناس”، فتح باب القبول على وظيفة “مساعد طيار” للمواطنين ذوي الخبرة على طائرات A320.
وأكدت الشركة أنها نجحت في تحقيق نسبة توطين 100% لوظيفة “مساعد طيار”، مؤكدة أنها مستمرة بالتزامها بتوطين وظائف قطاع الطيران.
وأوضحت أن الشروط المطلوبة في المتقدمين، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يبلغ عدد ساعات طيران لديه 1200 ساعة على الطائرات متعددة المحركات، وألا يزيد عمر المتقدم على 50 عاما، ومعه شهادة طبية من الدرجة الأولى. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن التقديم على الوظيفة سيكون عبر البوابة الإلكترونية، حتى موعد غايته 31 أغسطس 2022.