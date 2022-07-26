تمكين المنشآت من استقدام الكفاءات العراقية عبر منصة “قوى”

أصدرت الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعميما تجاريا بشأن استقدام المنشآت الكفاءات العراقية في عدد من المهن.
وأبانت أن هذا التعميم يأتي تماشيا مع مستهدفات مجلس التنسيق السعودي العراقي لتعزيز العلاقات بين المملكة والعراق، من خلال تعزيز وتمكين المنشآت في المملكة من استقدام الكفاءات والعمالة من العراق.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المهن التي يمكن للمنشآت استقدام العمالة العراقية فيها من خلال منصة قوى، ومنها مستشار سلامة طيران، مستشار إداري، مستشار تدريب، مستشار قانوني، طبيب أسنان صحة عام، طبيب اختصاصي شرعي، فيزيائي عام، فيزيائي حرارة. وفق “أخبار 24”.
كما ضمت المهن أستاذ هندسة صحة وبيئة، وأستاذ هندسة معمارية، أستاذ علم الإنسان، وأستاذ علم حيوان، وأستاذ علم نبات، وخبير خطوط إنتاج، وخبير جيوديسي، وخبير تأمين، فضلا عن مهن أخرى موضحة على الرابطالمخصص لذلك.