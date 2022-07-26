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جديد المحليات > ديوان المظالم: رفض دعوى تطالب برد ورثة مدعى عليه رواتب تقاضاها لجمعه بين وظيفتين حكوميتين
26/07/2022   4:59 م

ديوان المظالم: رفض دعوى تطالب برد ورثة مدعى عليه رواتب تقاضاها لجمعه بين وظيفتين حكوميتين

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نشر ديوان المظالم اليوم (الثلاثاء)، حكما برفض دعوى لإلزام ورثة المدعى عليه باستعادة الرواتب التي تقاضاها لجمعه بين وظيفتين حكوميتين.

وأوضح الديوان أن القرار جاء بعد إقرار المدعية بأداء مورث المدعى عليهم عمل تلك الوظيفتين، لافتا إلى استحقاق مورث المدعى عليهم الرواتب التي تقاضها مقابل عمله.

وأكد أن عدم تنبه المدعية لشغل مورث المدعى عليهم وظيفتين في وقت واحد يعد تفريطا منها في استقصاء البيانات الوظيفية لموظفيها، ولا يضار هو بذلك.

وأشارت إلى أن مخالفة مورث المدعى عليهم النظام بجمعه بين وظيفتين لا يحرمه من أجر عمله، وإنما يستحق عقوبة مسلكية.وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أنه على فرض اعتبار توظيف مورث المدعى عليهم باطلا من أصله، فإنه يعد في حكم الموظف الفعلي الذي يستحق أجرا مقابل عمله.

ديوان المظالم: رفض دعوى تطالب برد ورثة مدعى عليه رواتب تقاضاها لجمعه بين وظيفتين حكوميتين

جديد المحليات
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