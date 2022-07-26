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جديد المحليات > أمانة العاصمة المقدسة تدعو أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لاستلام تعويضاتهم
26/07/2022   4:55 م

أمانة العاصمة المقدسة تدعو أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لاستلام تعويضاتهم

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دعت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم (الثلاثاء)، المواطنين أصحاب العقارات التي تقرر مؤخراً نزع ملكيتها للمنفعة العامة، في عدد من المواقع بمكة المكرمة، إلى استكمال إجراءات صرف تعويضاتهم.

وذكرت أن عدد العقارات التي لم يستكمل صرف التعويضات لأصحابها بلغ 41 عقارا، في عدة مواقع وهي: توسعة شارع الخنساء، وتوسعة شارع مسجد بن حسن، وحمى المشاعر المقدسة منطقة المريخية، ومنطقة جنوب عرفات، ومنطقة صقر قريش.

كما شملت المواقع مشروع تنفيذ الطريق الدائري الرابع وصلة تقاطع طريق الليث السبهاني، ومشروع توسعة شارع الجامعة وطريق الملك خالد جنوب العزيزية ومشروع توسعة الشارع الرابط بين شارع ذاخر وشارع الجزائر وتقاطع شارع النوارية.

ونبهت الأمانة أصحاب تلك العقارات بضرورة مراجعة إدارة الشؤون المالية بأمانة العاصمة المقدسة بمقرها الكائن في حي المعابدة بالدور السادس، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي، مصطحبين معهم أصول الملكية الخاصة بكل منهم وذلك تمهيداً للبدء في إجراءات صرف تعويضاتهم.وفق “أخبار 24”.

ونوهت بأن الحضور يكون لأصحاب العقارات ووكلائهم الشرعيين، مع إحضار صك ملكية أو وثيقة العقار وبيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية ورقم ايبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك.

أمانة العاصمة المقدسة تدعو أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لاستلام تعويضاتهم

جديد المحليات
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