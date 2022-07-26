ميناء جدة الإسلامي يُودّع آخر دفعة من حجاج هذا العام

غادرت آخر دفعة من ضيوف الرحمن القادمين بحرًا من جمهورية السودان عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بعد أدائهم مناسك حج هذا العام.
وبلغ عدد آخر دفعة أكثر من ألف حاج من أصل 5,701 حاج غادروا الميناء من خلال 5 رحلات، وتم توديعهم بتقديم الهدايا التذكارية لهم.
وأكد ميناء جدة الإسلامي أنه وفر جميع الإمكانات الفنية والبشرية لإتمام عملية المغادرة بسهولة ويسر من خلال تهيئة العدد الكافي من مكاتب الجوازات والخدمات الصحية للحالات الطارئة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه وفر حافلات نقل ترددية حديثة لنقل المسافرين حتى سفنهم التي ستقلهم إلى بلادهم سالمين وسط مشاعر من الود والمحبة.