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جديد المحليات > يبدأ مطلع العام الجديد.. السديس يعلن عن أول وأكبر تشكيل إداري وتطوير تنظيمي في “شؤون الحرمين”
26/07/2022   9:22 م

يبدأ مطلع العام الجديد.. السديس يعلن عن أول وأكبر تشكيل إداري وتطوير تنظيمي في “شؤون الحرمين”

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن أول وأكبر تشكيل إداري وتطوير تنظيمي مطلع العام القادم.

وأكد السديس أن الهيكلة الإدارية الجديدة أتت لتحقيق تطلعات القيادة التي تؤكد على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتجويد البرامج المقدمة لهم وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة، وسعياً من الرئاسة لمواكبة التوجهات الإدارية الحديثة التي تحقق الجودة الشاملة والمستدامة وأنسنة الخدمات وتعزيز الرقمنة واستثمارًا للكفاءات الشابة التي تزخر بها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الهيكلة الإدارية الجديدة التي ستطلقها الرئاسة غرة المحرم 1444هـ، تعد نتاجًا لدراسات إدارية واستشارية وعمل دؤوب وتراكم خبرات، مؤكدًا أنها تهدف إلى تمكين القيادات الشابة وتعزيز مكانة المرأة والذكاء الاصطناعي والرقمنة والتطبيقات الحديثة بما يثمر مزيداً من الخدمات المميزة لضيوف الرحمن.

يبدأ مطلع العام الجديد.. السديس يعلن عن أول وأكبر تشكيل إداري وتطوير تنظيمي في “شؤون الحرمين”

جديد المحليات
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