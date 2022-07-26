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جديد المحليات > “الغطاء النباتي” يوقع عقوداً لإنتاج وزراعة 2.2 مليون شجرة مانجروف
26/07/2022   9:22 م

“الغطاء النباتي” يوقع عقوداً لإنتاج وزراعة 2.2 مليون شجرة مانجروف

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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن توقيع 4 عقود تشجير، لإنتاج وزراعة 2.2 مليون شجرة مانجروف على السواحل الشمالية للبحر الأحمر وجنوبه والخليج العربي.

وأوضح المركز اليوم (الثلاثاء) أن هذه العقود تأتي في إطار جهود تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية للمملكة.

وأضاف أن غابات المانجروف تعد إحدى أهم الثروات الطبيعية، التي يحرص على تكثيفها وإكثارها عبر مشروعات الاستزراع، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. وفق “أخبار 24”.

وكان المركز قد أعلن اكتمال زراعة نحو مليون شتلة مانجروف في مشروعَيْ التراثية والصوارمة بمنطقة جازان، حيث تستهدف المملكة زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف خلال الأعوام المقبلة.

“الغطاء النباتي” يوقع عقوداً لإنتاج وزراعة 2.2 مليون شجرة مانجروف

جديد المحليات
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