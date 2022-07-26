سكان المملكة ينفقون 9 مليارات ريال عبر نقاط البيع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (17 – 23 يوليو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 8.9 مليار ريال عبر 125 مليون عملية، بزيادة في قيمة العمليات بـ10.9%، حيث أنفق المستهلكون 1.33 مليار ريال على نفقات أخرى، و1.32 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.27 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و998.86 مليون ريال على سلع وخدمات متنوعة.
كما أنفقوا 616.33 مليون ريال على الصحة، و590.87 مليون ريال على الملابس والأحذية، و568.36 مليون ريال على النقل، و521.44 مليون ريال على الملابس والأحذية، فيما تم إنفاق 344.33 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و284.88 مليون ريال على المجوهرات، و248.67 مليون ريال على الأثاث، 221.82 مليون ريال على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و203.86 مليون ريال على الترفيه والثقافة. وفق “أخبار 24”.
كما تم إنفاق 186 مليون ريال على الفنادق، و800.9 ألف ريال على المنافع العامة، و710.8 ألف ريال على الاتصالات، و700.3 ألف ريال على التعليم.