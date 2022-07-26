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جديد المحليات > “النيابة العامة” توضح الظروف المشدِّدة لعقوبات الجـرائم المعلوماتية
26/07/2022   9:22 م

“النيابة العامة” توضح الظروف المشدِّدة لعقوبات الجـرائم المعلوماتية

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أوضحت النيابة العامة الظروف التي تستدعي تشديد العقوبة للجـرائم المعلوماتية طبقًا للنظام.

وأكدت أنه يتم تشديد العقوبة إذا ما اقترنت الجـريمة المعلوماتية بارتكاب الجـاني جـريمة من خلال عصابة منظمة، أو شغله وظيفة عامة واتصال الجـريمة بها، أو ارتكابه لها مستغلًا سلطاته أو نفوذه.

وأضافت أنه يتم تشديد العقوبة أيضًا في حالات التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم، أو حال صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجـاني في جـرائم مماثلة.

وأشارت النيابة إلى أن العقوبات في هذه الحالات تشمل السجن أو الغرامة، بما لا يقل عن نصف حدهما الأعلى.

 النيابة

وفق “أخبار 24”.

“النيابة العامة” توضح الظروف المشدِّدة لعقوبات الجـرائم المعلوماتية

جديد المحليات
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