ولي العهد يصل أثينا ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء إلى جمهورية اليونان، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس.
وتوجه ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا، حيث عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني.
وعبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس الوزراء عن سعادته لوجوده في اليونان، وأنه ممتن جدا للترحيب الحار الذي يعني الكثير بالنسبة له وللمملكة.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لولي العهد عددا من المسؤولين منهم وزراء الطاقة والرياضة، والخارجية، والثقافة، والتجارة وزير الإعلام المكلف، والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات. وفق “أخبار 24”.
وكان الديوان الملكي قد أعلن اليوم (الثلاثاء) أن ولي العهد غادر لزيارة اليونان وفرنسا، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي دولة رئيس وزراء #اليونان في العاصمة اليونانية #أثينا ويقيم دولته مراسم استقبال رسمية لسموه.#ولي_العهد_في_اليونان#واس pic.twitter.com/wtlmFTJtCo
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 26, 2022
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد ودولة رئيس وزراء #اليونان يعقدان اجتماعاً ثنائياً في قصر مكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية #أثينا.#ولي_العهد_في_اليونان#واس pic.twitter.com/qk5CII8CCO
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 26, 2022
#ولي_العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء #اليونانhttps://t.co/XiJP0VacwJ#ولي_العهد_في_اليونان pic.twitter.com/1aQWi2x1bK
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 26, 2022