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جديد المحليات > ولي العهد يصل أثينا ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني
26/07/2022   9:23 م

ولي العهد يصل أثينا ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني

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وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء إلى جمهورية اليونان، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس.

وتوجه ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا، حيث عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني.

وعبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس الوزراء عن سعادته لوجوده في اليونان، وأنه ممتن جدا للترحيب الحار الذي يعني الكثير بالنسبة له وللمملكة.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لولي العهد عددا من المسؤولين منهم وزراء الطاقة والرياضة، والخارجية، والثقافة، والتجارة وزير الإعلام المكلف، والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات. وفق “أخبار 24”.

وكان الديوان الملكي قد أعلن اليوم (الثلاثاء) أن ولي العهد غادر لزيارة اليونان وفرنسا، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة.

ولي العهد يصل أثينا ولي العهد يصل أثينا ولي العهد يصل أثينا

ولي العهد يصل أثينا ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني

ولي العهد يصل أثينا ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني

ولي العهد يصل أثينا ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني

ولي العهد يصل أثينا ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليونانيولي العهد يصل أثينا ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني

ولي العهد يصل أثينا ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني

ولي العهد يصل أثينا ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني

ولي العهد يصل أثينا ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني

ولي العهد يصل أثينا ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني

ولي العهد يصل أثينا ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني

ولي العهد يصل أثينا ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني

جديد المحليات
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