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جديد المحليات > “هيئة الاتصالات” تستعرض أرقام النمو الكبيرة لخدمة نقل الطرود وتطبيقات التوصيل
26/07/2022   9:22 م

“هيئة الاتصالات” تستعرض أرقام النمو الكبيرة لخدمة نقل الطرود وتطبيقات التوصيل

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تحقيقها أرقاما قياسية في قطاع البريد، وذلك في خدمات نقل الطرود وتطبيقات التوصيل خلال الـ 3 أعوام الماضية، مقارنة بين الربع الثاني لعام 2019 والربع الثاني للعام الجاري.

وأشارت الهيئة اليوم (الثلاثاء) إلى أن عدد المواد البريدية ارتفع خلال الأعوام الثلاثة من 8 ملايين إلى 28 مليونا، بنسبة نمو بلغت 250%، مؤكدة أن عدد المناديب السعوديين النشطين ارتفع من 6 آلاف إلى 66 ألفا، بنسبة نمو 1000%.

وأضافت أن عدد المرخصين في المجال ارتفع من 7 إلى 145، بنسبة زيادة بلغت 1511%، بينما حجم السوق ارتفع من 5.2 مليار ريال إلى 7.6 مليار، إذ بلغت نسبة الزيادة 46%.

ونوهت بأن العدد اليومي للطلبات ارتفع من 238 ألفا إلى 577 ألفا، بنسبة نمو بلغت 142%، فيما زادت القيمة اليومية للطلبات من 24 مليونا إلى 26 مليونا، بنسبة نمو وصلت إلى 167%. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق اليوم (الثلاثاء) على نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

"هيئة الاتصالات" تستعرض أرقام النمو الكبيرة لخدمة نقل الطرود وتطبيقات التوصيل

“هيئة الاتصالات” تستعرض أرقام النمو الكبيرة لخدمة نقل الطرود وتطبيقات التوصيل

جديد المحليات
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