مؤشر Ipsos: السعوديون أعلى شعوب العالم ثقة بالتوجهات الاقتصادية لدولتهم

حافظ السعوديون على صدارة مؤشر أعلى شعوب العالم ثقة في التوجهات الاقتصادية لدولتهم لشركة Ipsos العالمية للأبحاث، للفترة ما بين 24 يونيو إلى 8 يوليو للعام الجاري.
وحلت المملكة أولًا في المؤشر بنسبة ثقة لامست الـ 93%، وبتفوق يزيد على المُعدل العالمي 32% بـ 61 نقطة، فيما جاءت دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان وكندا في النصف الثاني للمؤشر (أقل من 50%) بنسب متباينة.
وتفاوتت نسبة قلق شعوب العالم إزاء المشكلات الرئيسة المؤثرة على الاقتصاد؛ مثل التضخم، والفقر وعدم المساواة الاجتماعية، والبطالة، والجـرائم والعـنف، والاقتصاد والفساد السياسي، فيما كان السعوديون الأقل في نسبة القلق تجاه غالبية تلك المُشكلات، بحسب ما أوردته نتائج مؤشر Ipsos.
ويُركّز مؤشر Ipsos على العديد من الموضوعات الاجتماعية والسياسية المهمة في 27 دولة حول العالم، حيث جاءت المملكة أولًا بنسبة 93% في ثقة السعوديين في الوضع الاقتصادي، بتفوق يزيد على 16 نقطة عن أقرب منافسيها الهند التي حلت ثانيًا من حيث الترتيب بنسبة 77%؛ بينما جاءت دول صناعية كبرى في النصف الأدنى من المؤشر تحت 50%؛ حيث كانت اليابان الأسوأ بـ 10% فقط، تلتها بريطانيا 23%، ثم فرنسا 24%، والولايات المتحدة الأمريكية 28%، وكندا بـ 38%. وفق “أخبار 24”.
وبلغت مستويات القلق العالمي العام تجاه موجة التضخم القوية التي تؤثر على جميع دول 38%، فيما كان قلق السعوديين هو الأقل عالميًا بنسبة 13% فقط.
وكانت المملكة قد تربعت العام الماضي على صدارة المؤشر الذي يغطي 28 دولة حول العالم، بارتفاع مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 78% في يناير 2020 إلى 82 % يناير 2021، مضيفةً إلى رصيدها 4 نقاط مئوية أهلتها لتكون في صدارة الدول التي شملها المؤشر كأعلى حكومة في العالم ثقةً في أدائها.
وتأتي نتائج شركة Ipsos التي تُعد ثالث أكبر وكالات الأبحاث في العالم، تأكيدًا لثقة السعوديين بمشروع رؤية 2030، وما حملته من إصلاحات هيكلية في بُنية الاقتصاد السعودي وسوق العمل وأنظمة الاستثمار واستحداث وسن التشريعات الداعمة لكل ذلك مدعومةً بحرب قوية ضد الفساد وتجفيف منابعه.