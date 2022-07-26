شهدت منطقة نجران مؤخرا هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينةَ نجران، ومحافظات خباش وحبونا، ويدمة، وبدر الجنوب والمراكز التابعة.
كما شهد وادي نجران الذي أطلق عليه أمير المنطقة، اسم “الوادي الكريم”، جريانا للسيول عبر سد نجران والشعاب والأودية التي تصب في مجرى الوادي جراء هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وما زالت الفرصة مهيأة – بمشيئة الله – لهطول المزيد من الأمطار.
وجذبت الأجواء الغائمة التي ترافقت مع جريان الوادي، الأهالي للاستمتاع والتنزه على ضفافه، حيث شكلت السيول صورة جمالية لطبيعة الوادي، إضافة إلى تواجد مواقع تاريخية تشتهر بها المنطقة مثل: قصر سعدان، وقلعة رعوم، وجبل أبو همدان، وبيوت الطين القديمة ومزارع العنب والنخيل. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى نبّه المركزُ الوطني للأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة.
شاهد.. سيل وادي #نجران يرسم لوحات جمالية ويجتذب الأهالي للتنزه على ضفافه https://t.co/KtBd6ikzg4 pic.twitter.com/GstS0PPMQj
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 26, 2022