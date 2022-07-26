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جديد المناطق > لعرضه منتجات منتهية الصلاحية.. التشهير بمسؤول فرع شركة للمواد الغذائية بالأحساء
26/07/2022   11:48 م

لعرضه منتجات منتهية الصلاحية.. التشهير بمسؤول فرع شركة للمواد الغذائية بالأحساء

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شهّرت وزارة التجارة بمسؤول فرع شركة تختص في تجارة المواد الغذائية بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية تمثلت في 192 عبوة مربى فاسدة.

وأوضحت أن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة 10 أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وأشارت إلى مواصلتها ضبط مخالفي الأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وفق “أخبار 24”.

ونوهت بأن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.

لعرضه منتجات منتهية الصلاحية.. التشهير بمسؤول فرع شركة للمواد الغذائية بالأحساء

جديد المناطق
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